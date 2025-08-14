Sueca conecta naturaleza y astronomía con una ruta nocturna de las Perseidas en l’Énova

Cerca de un centenar de personas, entre ellas niños, niñas, jóvenes y personas adultas, han participado en la ruta senderista organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sueca, con la colaboración de los clubs Sutrail y Corriols, para observar la lluvia de estrellas de las Perseidas desde un enclave privilegiado: la cantera romana de l'Énova.

La actividad, apta para todas las edades, se convirtió en una experiencia única de convivencia, natura y astronomía. El recorrido, de 7 kilómetros, contó con Gaspar Jordán, miembro del Club Sutrail, como guía. A lo largo del itinerario, ofreció explicaciones sobre los diferentes puntos de interés visitados e introdujo nociones de astronomía para preparar el grupo para la observación de las perseidas, haciendo que la experiencia fuera todavía más enriquecedora.

A su llegada en l'Énova, el grupo fue recibido por el alcalde, Tomás Giner, quien dio la bienvenida a los participantes y facilitó guías con información turística del municipio. Hay que destacar también la implicación de varios vecinos y vecinas de l'Énova, que se unieron a la expedición y ofrecieron explicaciones sobre las canteras de caliza de Buixcarró, un elemento patrimonial de gran valor para el municipio.