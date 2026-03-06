Sueca combate el estigma en salud mental con una jornada deportiva

El Pabellón de Deportes Raül Cuenca Monrabal ha acogido la VII Jornada 'Juntos contra el estigma', una iniciativa de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Ribera Baixa (AFEM RB) que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sueca, a través de las concejalías de Acción Social y Deportes. La Jornada está dirigida a la población en general y, especialmente, al alumnado de los centros educativos de Sueca. En esta ocasión, han participado los y las estudiantes de 3º de ESO del instituto Joan Fuster, y usuarios y usuarias del Servicio de Atención y Seguimiento para Personas con Problemas Graves de Salud Mental (SASEM), de la Fundación SASM y de la propia AFEM RB. Además, ha colaborado el alumnado de primer curso del Ciclo Superior en Integración Social y del Certificado Profesional de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, ambos del Instituto Joan Fuster.

El objetivo de la jornada es dar visibilidad a la importancia de la atención en salud mental y diversidad funcional fomentando estilos de vida saludables con la práctica de diferentes disciplinas deportivas que favorecen la integración de las personas participantes. La iniciativa forma parte del Programa de Reducción del Estigma en Salud Mental y Diversidad Funcional dirigido a la población escolar de Sueca con el fin de promover la salud mental y erradicar el estigma desde un entorno comunitario, educativo y sanitario. En el programa trabajan conjuntamente diferentes entidades, como el Hospital Universitario de la Ribera, la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Sueca, el SASEM, la asociación AFEM RB, el Taller Ocupacional Municipal y la residencia de Diversidad Funcional de la Fundación SASM.

«Se trata de una jornada deportiva en la que buscamos que las personas usuarias de diferentes recursos que trabajamos en la salud mental y diversidad funcional interactúen con el alumnado de Sueca. Cada año, contamos con la participación de un centro escolar diferente y estamos muy contentos con el resultado», ha explicado Carolina Martí, psicóloga de AFEM RB.

El alcalde de Sueca con delegaciones de Deportes, Julián Sáez; los concejales de Acción Social, Sari Sáez, de Sanidad y Promoción de la Salud, Carolina Torres, y de Fiestas, Alfredo Planells; y el presidente de AFEM RB, Vicent González, han acudido un año más para apoyar la iniciativa y entregar los trofeos a los y las campeones/as en cada modalidad deportiva. «De nuevo, a través de esta interesante iniciativa, se demuestra que el deporte constituye una herramienta muy importante para luchar contra el estigma y conseguir una mayor integración y cohesión social. Por ello, queremos agradecer a AFEM RB su implicación a la hora de promover todo tipo de actividades que fomenten el bienestar de sus usuarios y de toda la sociedad», ha señalado el alcalde, Julián Sáez.

Durante la jornada, los y las participantes han practicado diferentes deportes como el tenis, baloncesto, atletismo y fútbol.