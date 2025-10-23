Sueca albergará la base de ambulancias del SAMU durante 30 años

El Ayuntamiento de Sueca ha aprobado la cesión del edificio del antiguo mercado de abastos a la Conselleria de Sanidad para que se convierta en la nueva base del Servicio de Ayuda Médica Urgente, el SAMU, durante los próximos 30 años.

La decisión fue aprobada en un pleno extraordinario con los votos favorables de Sueca per Davant, Compromís, Partido Popular y la edil no adscrita Isabel Benet, y la abstención del PSPV-PSOE.

El alcalde, Julián Sáez, ha destacado que esta medida garantiza un servicio esencial y vital para la ciudadanía, subrayando que “la cercanía y rapidez del SAMU salva vidas y con eso no se juega”.

La nueva base se ubicará junto al centro comercial Sueca Parc y será acondicionada por la Conselleria de Sanitat, sin ningún coste para el Ayuntamiento.

La concejal de Sanidad, Carolina Torres, ha explicado que el nuevo espacio será más amplio y operativo, y contará con equipos que atenderán emergencias las 24 horas del día.

Con esta cesión, Sueca asegura la permanencia del servicio de ambulancias de urgencia en la ciudad durante las próximas tres décadas.