Sueca actualiza e incrementa el fondo bibliográfico de temática feminista en la Biblioteca Municipal

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Sueca ha dotado a las bibliotecas del municipio con un lote de libros que aumenta, y actualiza, la oferta que existía de ejemplares de temática femenista. Esta actuación ha sido posible gracias a una subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, por un importe cercano a los 3.000 euros, que ha permitido la compra de cinco lotes de obras que podrán consultarse en las bibliotecas municipales de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes, así como en la del IES Joan Fuster y la del Centro de Formación de Personas Adultas Miquel Rosanes.

«En la selección, se han elegido una serie de libros de temática feminista, pero también vinculados a otros ámbitos de interés, como el envejecimiento, la maternidad, las realidades LGTBIQ+, la lucha de clases o las experiencias relacionadas con la diversidad cultural y las perspectivas decoloniales y antirracistas. En definitiva, queremos que todo el público se sienta atraído por este tipo de lectura y que le ayude a formarse. El objetivo principal es garantizar la accesibilidad a toda la población, de todas las edades, a libros de esta temática. Además, hemos hecho un esfuerzo importante porque, al menos, el 50% sea lectura en valenciano», ha explicado la concejal de Igualdad, Roser Viñoles.

La concejal ha señalado también que se hacía necesaria una actualización y un incremento del fondo bibliográfico sobre estos temas. Los nuevos ejemplares adquiridos se ubicarán en una zona dotada de una mayor visibilidad, «hemos preparado un cartel para que sea mucho más fácil su localización a fin de que, todas las personas interesadas en lecturas de estas materias, puedan acudir a sus bibliotecas municipales y disfrutar de una lectura actualizada», ha señalado Viñoles.