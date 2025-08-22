Los socialistas de Algemesí acusan al alcalde de abandonar al barrio de El Raval

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Algemesí denuncia la gestión inaceptable del equipo de gobierno, que ha dejado el municipio en un estado de abandono generalizado, con el barrio del Raval como principal víctima. Nueve meses después de la DANA, el consistorio no ha abordado las necesidades básicas de limpieza y mantenimiento, ignorando las quejas vecinales y agravando riesgos sanitarios y de seguridad.

El Raval, el área más afectada por las inundaciones de noviembre de 2024, sigue en condiciones deplorables. Fotografías recientes, que se incluyen en esta denuncia, muestran maleza de más de metro y medio de altura en calles y solares, un caldo de cultivo para ratas e insectos y un peligro real de incendios en un contexto de alertas por fuegos en toda España. La portavoz socialista, Marta Trenzano, recuerda que, “tras las quejas iniciales por la falta de limpieza post-DANA, el alcalde respondió en Facebook llamando “cerdos” a los vecinos, culpándolos de la suciedad en lugar de asumir su responsabilidad y tratar a todo el mundo con el mismo respeto”.

Según los socialistas, el descuido no se limita al Raval, donde se percibe un trato desigual. Este año, el barrio no celebró sus tradicionales fiestas del 1 de mayo, el ayuntamiento no ha trabajado en reabrir la escuela infantil municipal –forzando a las familias a llevar a los niños al Carrascalet– y la biblioteca del barrio sigue cubierta de barro desde la DANA, sin intervención alguna. Otros puntos del municipio, como la rotonda de acceso a la autopista y los polígonos industriales, presentan el mismo abandono, con vegetación descontrolada y ausencia total de tareas de jardinería.

“Es intolerable que el ayuntamiento culpe a los vecinos mientras el municipio se deteriora. La empresa de mantenimiento es la misma que trabajaba bajo nuestro gobierno, cuando estos problemas no existían. No hay excusas: es pura negligencia”, ha concluído Trenzano. Los socialistas exigen medidas inmediatas para limpiar el Raval y el resto de Algemesí, recuperar servicios esenciales y garantizar un trato equitativo a todos los barrios