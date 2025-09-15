El Restaurante Sabor Amar Paellas, de Ecuador, consigue el galardón de ‘mejor paella del mundo’

El Restaurante Sabor Amar Paellas, de Ecuador, ha conseguido el ansiado primer premio en la 64 edición del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, certamen gastronómico decano en España, que ha vuelto a reunir en un único lugar, la capital de la Ribera Baixa, a 40 de los mejores profesionales de los cinco continentes para conseguir el título de ‘mejor paella del mundo’.

Los ganadores, el chef Tomás Angulo Salas, y su ayudante, su mujer, Karina Iturralde, han recibido el premio de 2.500 euros y pergamino conmemorativo de manos del alcalde de Sueca, Julián Sáez, y han mostrado su emoción y gratitud tras conocer la decisión del jurado, formado en esta ocasión por: Ricardo Císcar García, Presidente del Consell Regulador de la D.O. Arroz de Valencia; Paco Rodríguez Caballero, del Restaurante Miguel y Juani, ganador de la 63 edición del Concurs Internacional Paella Valenciana de Sueca 2024; Mohamed Houd Chaibani, Representante del Gremio de Hostelería de Sueca y Playas; Daniel Arnal Marín, Director del CdT Valencia; Francisco Gutiérrez Lara, Director Nacional del Festival de Paellas de Huamantla y Semifinal Clasificatoria de México; Carlos Otaolaurruchi Barbadillo, Director asesor gastronómico Restaurante Arrozante Hoteles Barceló. Como notaria ha ejercido Macarena Tirado Domínguez.

Este año, además, como novedad, se ha entregado a los ganadores un medallón de plata, diseñado exclusivamente para aquellos que consigan el título de ‘mejor paella del mundo’ y que custodiarán hasta la próxima edición del certamen, cuando será entregado a los nuevos vencedores. La iniciativa ha partido de uno de los miembros del jurado, Carlos Otaolaurruchi, Director asesor gastronómico Restaurante Arrozante Hoteles Barceló, quien ha agradecido a la organización la celebración de este evento tan importante para la gastronomía.

El 64 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, adscrito a la marca gastroturística L’Exquisit Mediterrani, y con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, València Turisme, ha vuelto a congregar en el paseo de la Estación a centenares de visitantes que no han querido perderse de primera mano la destreza y las dotes culinarias de los y las profesionales, que han cocinado en las mismas condiciones y con los

mismos ingredientes, siguiendo la receta oficial del certamen. Como ya ocurriera en la edición anterior, para un mejor desarrollo del evento, las 40 paellas participantes han sido entregadas en diferentes turnos a fin de que pudieran ser degustadas por los miembros del jurado recién cocinadas.

Podio de premios

Por lo que respecta al podio de premios, el segundo, dotado con 1.500 euros y pergamino, ha sido para el Restaurante Lenin Ruelas Cocina, de México. El tercer premio, dotado con 1.000 euros y pergamino, ha sido otorgado al Restaurante Casa Macario, de Tavernes de la Valldigna.

En cuanto al premio a la mejor paella cocinada por un restaurante nacional, el galardón ha ido a parar al Restaurante Los Reyes, de Málaga. El premio a la mejor paella cocinada por un restaurante de la Comunidad Valenciana ha sido para La Llarga, de Valencia. En cuanto a la mejor paella cocinada por un restaurante de Sueca, el ganador ha sido el Restaurante Jardins Blau Mar. Por último, la mejor paella cocinada por un restaurante de fuera de España ha sido para Paellas Socarrat, de Chile.

Los encargados de entregar los galardones a los ganadores, han sido el alcalde de Sueca, Julián Sáez; la concejal responsable del Concurs, Teresa Ribes; la vicepresidenta primera de la Diputación, Natalia Enguix; y una gran representación de los patrocinadores, pieza fundamental en la celebración del certamen.

Por lo que respecta al galardón de Paellero de Honor, que concede todos los años la organización, este año se ha querido rendir un homenaje a todas las personas afectadas por la Dana, especialmente, al sector hostelero. En su nombre, el encargado de subir al escenario ha sido el director general de Turismo, Israel Martínez quien ha recogido el reco-nocimiento de manos de la Festera Mayor de Sueca, Laura Gomar, y su Corte de Honor.

En el apartado de autoridades, han estado presentes, la senadora, Estela Darocas; los diputados autonómicos, Joan Baldoví y Benjamín Mompó; el director general de Turismo, Israel Martínez; las vicepresidentas primera y segunda de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix y Reme Mazzolari; el concejal de Turismo de Guadalajara, Víctor Morejón, ciudad que acogió la primera semifinal nacional en la historia del Concurs; y el alcalde de El Perelló, José Codoñer.

Por su parte, la paella decorativa, obra de Teresa Roig, que todos los años preside el hall de la sala donde se celebra la entrega de premios, ha estado dedicada, en esta ocasión, al centenario del nacimiento de un suecano ejemplar y muy querido en su tierra como fue el futbolista Antonio Puchades Casanova, de quien se está conmemorado a lo largo de 2025 el ‘Año Puchades’.