Renfe reorganiza la oferta de trenes de Cercanías entre Valencia y Cullera hasta el 4 de noviembre

Con motivo de las obras de renovación de la infraestructura que lleva a cabo Adif en el tramo de línea entre Sollana-Sueca-Cullera

Luis Méndez

La Ribera |

Unidad de Cercanías de Renfe
Con motivo de las obras de Adif para la renovación de la infraestructura en el tramo de línea entre Sollana-Sueca-Cullera, Renfe ha reorganizado la oferta de trenes de la Línea C-1 de Cercanías de València hasta el próximo 4 de noviembre por las restricciones derivadas de los trabajos.

Se reduce temporalmente el servicio, de lunes a viernes, en la Línea C1 entre València Nord y Gandía en 6 trenes por sentido, pasando de los 69 trenes que circulan actualmente a 57 trenes diarios.

Por otra parte, Renfe reforzará el servicio de Cercanías en el tramo entre las estaciones de València y Silla con 4 trenes lanzaderas diarios.

Una vez hayan finalizado las obras, se volverá a establecer la normalidad del servicio y se recuperará la oferta habitual de trenes de esta línea.

El proyecto de renovación de la infraestructura en el tramo Sollana-Sueca-Cullera se enmarca en el desarrollo del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana.

La Línea C-1 de Cercanías de València está formada por las estaciones de València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Albal, Silla, El Romaní, Sollana, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandía y Platja i Grau de Gandia.

