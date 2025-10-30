Renfe reorganiza la oferta de trenes de Cercanías entre Valencia y Cullera hasta el 4 de noviembre

Con motivo de las obras de Adif para la renovación de la infraestructura en el tramo de línea entre Sollana-Sueca-Cullera, Renfe ha reorganizado la oferta de trenes de la Línea C-1 de Cercanías de València hasta el próximo 4 de noviembre por las restricciones derivadas de los trabajos.
Se reduce temporalmente el servicio, de lunes a viernes, en la Línea C1 entre València Nord y Gandía en 6 trenes por sentido, pasando de los 69 trenes que circulan actualmente a 57 trenes diarios.
Por otra parte, Renfe reforzará el servicio de Cercanías en el tramo entre las estaciones de València y Silla con 4 trenes lanzaderas diarios.
Una vez hayan finalizado las obras, se volverá a establecer la normalidad del servicio y se recuperará la oferta habitual de trenes de esta línea.
El proyecto de renovación de la infraestructura en el tramo Sollana-Sueca-Cullera se enmarca en el desarrollo del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana.
La Línea C-1 de Cercanías de València está formada por las estaciones de València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Albal, Silla, El Romaní, Sollana, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandía y Platja i Grau de Gandia.