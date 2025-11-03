transportes

Renfe inicia las obras de mejora de la accesibilidad y adecuación del vestíbulo de la estación de Sueca

Los trabajos incluyen demolición, redistribución de los espacios del vestíbulo y construcción del nuevo con una zona AVI, mejoras para la accesibilidad, iluminación y nueva instalación de climatización, fontanería y saneamiento

Nuria Ortiz

La Ribera |

Vista de la estación de Sueca
Vista de la estación de Sueca | ADIF

Renfe ha iniciado hoy las obras de mejora de la accesibilidad y adecuación del vestíbulo de la estación de Sueca. Los trabajos incluyen demolición, redistribución y reconstrucción del vestíbulo, aseos, cafetería y taquillas, además de actuaciones en el paso inferior. Se mejorará también la accesibilidad. La inversión es de 263.292 euros y se ha previsto para su ejecución un plazo de 4 meses.

Las actuaciones consisten en unos trabajos previos con instalación de las protecciones necesarias, retirada de mobiliario y elementos móviles que interfieren en la obra y localización de las instalaciones existentes.

Posteriormente, se demolerán los tabiques, solados e instalaciones del vestíbulo, cafetería, aseos y taquillas para proceder a la nueva tabiquería y revestimientos teniendo en cuenta la nueva distribución del vestíbulo de la estación, que contará con una zona AVI (Zona de atención al viajero). También se redistribuirán los aseos, mejorando la calidad de los materiales de revestimiento.

En cuanto a la accesibilidad de la estación se ha previsto colocar nuevos encaminamientos para PMR tanto en el vestíbulo de la estación como en el paso inferior. Se ha previsto también la mejora de las instalaciones de iluminación en vestíbulo y en paso inferior, además, se incluyen en la obra las instalaciones de climatización, fontanería y saneamiento.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer