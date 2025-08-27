infraestructuras

La reconstrucción de los centros educativos más afectados por la dana avanza con los primeros derribos

En total son cinco los que tienen que derruirse debido a los daños provocados por la riada y deben reponerse, entre ellos el Carme Miquel de Algemesí

Luis Méndez

La Ribera |

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha visitado los trabajos de demolición que se están llevando a cabo en diversos centros educativos afectados por la dana.

En total, son cinco los colegios que tienen que derribarse debido a los daños provocados por la riada y deben reponerse, entre ellos el centro Carme Miquel de Algemesí, que se ha adjudicado por 422.895 euros.

A estos cinco centros se añaden otros tres que resultaron "muy dañados" y cuyo alumnado también va a estudiar en aulas provisionales, como el CEIP Blasco Ibáñez de Alginet que, al cambiar de destino, no precisa de derribo, pero sí de obras importantes.

