La reconstrucción de los centros educativos más afectados por la dana avanza con los primeros derribos

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha visitado los trabajos de demolición que se están llevando a cabo en diversos centros educativos afectados por la dana.

En total, son cinco los colegios que tienen que derribarse debido a los daños provocados por la riada y deben reponerse, entre ellos el centro Carme Miquel de Algemesí, que se ha adjudicado por 422.895 euros.

A estos cinco centros se añaden otros tres que resultaron "muy dañados" y cuyo alumnado también va a estudiar en aulas provisionales, como el CEIP Blasco Ibáñez de Alginet que, al cambiar de destino, no precisa de derribo, pero sí de obras importantes.