Rafelguaraf empezará el nuevo curso escolar con más inversión en educación y con la continuidad de la gratuidad de los libros de texto

El Ayuntamiento de Rafelguaraf aumenta la inversión en educación en el próximo curso 2025-2026, con mejoras en las instalaciones del centro CEIP Vicente Blasco Ibáñez, con la continuidad de programas educativos destinados a los niños/se del centro y la gratuidad total de los libros de texto del centro.

Al respecto de las actuaciones en el centro CEIP Vicente Blasco Ibáñez, responden a las demandas y necesidades del propio centro, coordinadas con la comunidad educativa y que se realiza mayoritariamente en época estival para interferir *lo menos posible en el periodo lectivo. Las actuaciones sueño diversas, y van desde reparaciones de puertas, adecuación de aulas y mejoras en los patios y pistas deportivas.

En el próximo curso se continúa con la subvención casi completa de las actividades extraescolares que se realizan en el centro y que busca, en palabras de la alcaldesa Rafaela Aliaga “Estas actividades extraescolares buscan impulsar y reforzar un servicio que facilita la conciliación, que es una de las banderas de este equipo de gobierno. En la actualidad las familias hacen frente a un precio simbólico en estas actividades, donde el ahorro de las familias se sitúa entorno a unos 430€ si el alumno/a participa en las 4 extraescolares semanales”.

En esta línea de la conciliación, en el presente curso se aumenta la partida al respecto de las escuelas de navidades, pascua y de verano que son subvencionadas casi en su totalidad por parte del ayuntamiento, con lo cual, “las familias que llevan a los suyos a estas escoletes tienen un ahorro de 370€ por cada hijo/a” continúa Aliaga.

Por otro lado, desde el mismo ayuntamiento se volverá a subvencionará con el 100% de los libros de texto de los niños y niñas de la población que estudian en el C.E.I.P. Vicente Blasco Ibáñez consiguiendo así la gratuidad total de los mismos a las familias de los alumnos. Según explica la regidora de educación Laura Gómez “ continuamos con estas ayudas con un importe superior a los 10.500€, donde se distribuye en libros de texto para el alumnado, material escolar necesario por la etapa de los 1 a 3 años y con una ayuda directa en el AMPA para hacer las actividades que realizan a lo largo del curso”.

Para finalizar, por parte de La alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, asegura que “con esta partida económica estamos hablando que una familia con 2 hijos tienen un ahorro de unos 1813 €. Por lo tanto, conseguimos una doble finalidad, en primer lugar una ayuda económica a las familias de los alumnos de nuestro pueblo para ahorrar un gasto importante, y continuar con la voluntad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para los alumnos de nuestro colegio. ”.