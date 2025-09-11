Problemas eléctricos obligan a cortar durante dos horas y media el metro entre València Sud y Vva de Castellón

Un problema eléctrico obligaba ayer a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a interrumpir la circulación de las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia en el tramo comprendido entre las estaciones de València Sud y Vva. Castellón, en la zona sur de la red, durante tres horas.

Al parecer, un "problema de comunicaciones" en este tramo ha estado detrás de la interrupción del servicio, que se ha producía sobre las 14.00 horas.

Como consecuencia de ello, los trenes de las líneas 1 y 2 han tenido que circular por una vía hasta València Sud.

Finalmente, sobre las 16.45 horas se recuperaba la circulación de todas las líneas en el tramo afectado, con algunos retrasos hasta que se normalizaba la situación.