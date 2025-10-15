El presidente Mazón se reunirá con Ford Almussafes para analizar la situación del mecanismo RED

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha asegurado que el Consell mantiene una relación estrecha y continua con Ford Almussafes, en un momento clave para el futuro de la factoría valenciana.

En rueda de prensa, Camarero confirmó que en los próximos días se celebrará una reunión entre el presidente de la Generalitat y la dirección de Ford Europa, dentro de esa colaboración permanente que ambas partes mantienen. Según explicó, en ese encuentro se trasladará la situación actual que vive la compañía y, a partir de ahí, se tomarán nuevas decisiones de apoyo.

La vicepresidenta recordó que el pasado mes de agosto, la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras aprobó un proyecto para mejorar los accesos a la planta de Almussafes, con el objetivo de facilitar su actividad industrial.

Además, desde la Conselleria de Empleo se trabaja para que, en caso de que haya un nuevo retraso en la producción, se pueda solicitar al Ministerio de Trabajo una nueva prórroga del Mecanismo RED, que permite proteger a la plantilla.

Camarero subrayó que el Gobierno valenciano hará todo lo necesario para proteger a los trabajadores y seguir apoyando a Ford: “Mantenemos una relación constante con la empresa y nuestro objetivo es que todo vaya lo mejor posible”, afirmó.

Aunque la vicepresidenta no confirmó si existe preocupación por que la inversión del nuevo modelo de Ford pueda irse a otra planta, insistió en que la Generalitat está al lado de la compañía y de sus trabajadores, reforzando su compromiso con la continuidad de Ford en la Comunidad Valenciana.