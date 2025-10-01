La Policía Nacional detiene infraganti a tres mujeres por robo con fuerza en Alzira

La Policía Nacional ha detenido en Alzira a tres mujeres de entre 16 y 33 años tras ser sorprendidas in fraganti cuando intentaban acceder a una vivienda. Una había escalado hasta el balcón de la primera planta, donde fue descubierta agazapada.

Los hechos sucedieron el pasado martes, sobre las tres y media de la madrugada, en una calle de Alzira. Agentes que realizaban labores de prevención observaron a dos mujeres en actitud sospechosa, que parecían estar manipulando la cerradura de la puerta principal de una casa, informa Jefatura.

Las sospechosas portaban en sus manos un martillo y un destornillador que trataban de ocultar. Al ser preguntadas por el hecho de estar manipulando la cerradura, así como por sus intenciones, no fueron capaces de dar una explicación.

Mientras los policías pedían refuerzos, se percataron de que había marcas de manipulación en la cerradura de la puerta y signos en la fachada. Entonces sorprendieron a otra mujer agazapada en el suelo del balcón de la primera planta.

Tras numerosas interpelaciones para que se incorporase, esta mujer se asomó desde el balcón diciendo que se encontraba descansando y comenzó seguidamente a descender por las rejas de las ventanas. Una vez en la calle, los agentes localizaron en los bolsillos de su pantalón un destornillador, un cúter y una llave inglesa.

Las tres jóvenes fueron arrestadas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza. Dos de las detenidas, con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial, mientras que la menor de edad fue entregada a su progenitora tras ser oída en exploración y ser advertida de la obligación de comparecer ante la justicia cuando sea requerida.