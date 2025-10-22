La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a la venta de drogas y detiene a siete personas en Alzira y Málaga

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal y desmantelado un punto de venta de drogas en el barrio de l’Alquerieta de Alzira.

La operación policial se ha saldado con la detención de siete personas, cuatro mujeres y tres varones, de entre 20 y 62 años, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la seguridad vial.

Tras cuatro registros simultáneos, uno de ellos en Mijas (Málaga), se han intervenido 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, casi un gramo de heroína, así como 4.800 euros en efectivo, tres básculas de precisión, diversas armas blancas y tres vehículos. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.

La investigación tuvo su origen en el mes de abril ante la sospecha de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de l’Alquerieta tras informar las patrullas policiales del trasiego de clientes por las inmediaciones de una vivienda, iniciando las pesquisas agentes de Policía Judicial de esta comisaría.

A través de las indagaciones llevadas a cabo, se pudo confirmar que desde la ubicación investigada se estaban dispensando dosis de estupefacientes a personas drogodependientes. Asimismo, se localizaron otros dos domicilios próximos, encontrándose todos ellos interconectados entre sí ya que pertenecían al mismo grupo delictivo. Se averiguó que mientras desde el domicilio principal se realizaban las ventas, los otros dos puntos eran destinados a la preparación y ocultación de las dosis.

Durante el transcurso de la investigación se pudo determinar la existencia de un grupo criminal dedicado a la adquisición, distribución y venta al menudeo de sustancias estupefacientes, tales como cocaína, heroína, marihuana y hachís, el cual se estaría abasteciendo de otro punto ubicado en la localidad de Mijas (Málaga). Por ello, se coordinó una investigación conjunta con la Comisaría Local de Fuengirola y la Unidad Aérea de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental.

Localizados 200 gramos de cocaína ocultos en la “caleta” de un vehículo

Una vez lograda la identificación de los integrantes del grupo criminal, a principios de octubre se interceptó un vehículo utilizado por los sospechosos para transportar la droga desde el punto de abastecimiento en la provincia de Málaga hasta los puntos de venta y ocultación de la localidad valenciana de Alzira. En el interior del turismo se localizaron 200 gramos de cocaína los cuales se encontraban ocultos en una “caleta”, por lo que se detuvo a dos personas.

El operativo se saldó con un total de siete detenciones, cuatro mujeres y tres hombres, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la seguridad vial.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de cinco de los arrestados, entre ellos los cabecillas.