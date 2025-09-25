El PATER impulsa el comercio sostenible

El Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera (PATER), mediante el Punt d’Atenció Sostenible (PAS), ha lanzado una nueva iniciativa para fomentar la sostenibilidad en el comercio local.

Se trata de un itinerario formativo gratuito dirigido a pequeños negocios, con el objetivo de convertir la sostenibilidad en una auténtica estrategia de ventas y diferenciación.

El objetivo…ayudar al pequeño comercio a convertir la sostenibilidad en una palanca real de ventas, reforzando su autenticidad, mejorando su comunicación y aplicando acciones con impacto social y medioambiental.

Durante el mes de octubre, los comercios inscritos participarán en cuatro sesiones online temáticas, y contarán con asesoramiento para elaborar su propio plan de acción sostenible.

Los negocios que finalicen el itinerario recibirán el distintivo «Comercio Local Sostenible», que se entregará en un acto público como reconocimiento a su compromiso.

Además, formarán parte de una red de comercios comprometidos con una Ribera más verde, competitiva y consciente.

Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de octubre a través de los canales del PATER.