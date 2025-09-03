El Partido Popular de Alzira denuncia la reapertura incompleta del Fontana Mogort y reclama soluciones urgentes ante la falta de vestuarios

El Partido Popular de Alzira celebra que, tras seis años, el balón vuelva a rodar en el Fontana Mogort, pero denuncia que la reapertura del pabellón llega incompleta y sin cubrir necesidades básicas como son los vestuarios para los deportistas.

El Gobierno municipal ha permitido la puesta en marcha del pabellón sin haber finalizado la última fase de las obras, y la única alternativa que se plantea actualmente es que la empresa adjudicataria renuncie a ejecutarla. Desde el PP consideramos que esa opción es una muestra de mala gestión, ya que no aporta soluciones a corto plazo y mantiene a los clubes en una situación precaria. Después de 6 años, seguimos en una situación precaria y parece que este calvario no se vaya a terminar nunca.

Como medida inmediata y provisional, proponemos la habilitación de los vestuarios del Palau para su uso por parte de los equipos que ya compiten en el Fontana Mogort, hasta que se complete la obra pendiente.

El Partido Popular de Alzira insiste en que los clubes y deportistas de nuestra ciudad merecen un trato digno y unas instalaciones deportivas completas, modernas y funcionales. No pueden seguir siendo los perjudicados por la falta de previsión y los retrasos continuados de este gobierno.

Benjamín Ferrer es portavoz del PP en Alzira.