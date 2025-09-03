El paro crece en la Ribera durante el mes de agosto

Según las cifras publicadas por el SERVEF, el paro registrado en el mes de agosto en la Ribera, se ha situado en 16127 personas, es decir, 339 parados más que en el mes de julio, con un aumento mensual del 2,15%.

Por su parte, los datos anuales indican que tenemos en este mes 649 parados menos que el mismo mes del 2024 lo que supone una disminución de desempleo anual del 3,87%.

En cuanto a la contratación, se han registrado 5955 contratos en agosto del 2025, lo que ha supuesto 185 contratos menos que en el 2024 es decir un 3,01% de descenso interanual. Por géneros, 2730 han sido a mujeres (45,84%) y 3225 a hombres (54,16%). La contratación indefinida mensual es de 2447 contratos (41,09%), un 6,95% menos que el año pasado y la contratación temporal es de 3498 contratos (58,74%), un 7,11% más que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 56,47% a jornada completa y un 43,53% a tiempo parcial.

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, aunque los datos de paro registran un aumento de las personas paradas respecto a julio y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto, registra un descenso de las personas afiliadas, cabe tener en cuenta que estos resultados reflejan una tendencia estacional propia de este período y responde al cierre de muchas empresas por motivos vacacionales. Sin embargo, al descontar la estacionalidad y en comparación con años anteriores, los datos son positivos.

Para UGT es preciso observar las tendencias más de fondo, que siguen mostrando dos evidencias. La primera, que la situación de bonanza económica ha hecho que el número total de personas paradas sea el menor en un mes de agosto desde 2007. La segunda que, pese a esta notable mejoría, el número de personas desempleadas sigue siendo elevado y debe seguir reduciéndose. Es necesario reformar e invertir en políticas activas de empleo eficientes, que estén bien dotadas de recursos humanos y técnicos para poder desarrollar adecuadamente la orientación e intermediación laboral, incrementando así la empleabilidad de las personas desempleadas. Estos cambios son especialmente relevantes para quienes se encuentran en paro de larga duración, es decir, más de un año buscando empleo.

Además, los datos de contratación ponen de manifiesto la mejora de la calidad del empleo como consecuencia de la última reforma laboral reduciendo la tasa de temporalidad respecto a años anteriores a la reforma. Para UGT debe completarse con la mejora de la legislación de los despidos.

En resumen, los datos de paro registrado y seguridad social reflejan la situación estacional propia de agosto, pero también recogen el buen estado del mercado de trabajo español, que mantiene un ritmo de crecimiento del empleo cada vez más estable. Sin embargo, todavía existen desafíos como el elevado desempleo y, concretamente, el paro de larga duración. Es fundamental aplicar nuevas políticas activas de empleo más eficaces, así como proteger a las personas trabajadoras para evitar que puedan ser despedidas sin una indemnización justa y disuasoria.