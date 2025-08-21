La oposición rechaza el presupuesto de Carcaixent para este año

El pasado 19 de agosto, el Pleno del Ayuntamiento de Carcaixent votó en contra del presupuesto para el ejercicio 2025.

De este modo, el Partido Popular llevó a sesión plenaria una propuesta de presupuesto que solo obtuvo su propio apoyo, con los votos en contra de Units per Carcaixent, PSOE y Compromís, y con la abstención de Vox.

En estos casos, la legislación local y presupuestaria establece la continuidad del presupuesto prorrogado, pero dificulta la gestión de un Ayuntamiento. “Es lamentable que, frente a un presupuesto continuista que sí que fue aprobado hace un año y que es fundamental para el buen funcionamiento del Ayuntamiento, estos grupos municipales se hayan alineado y hayan preferido que quien sufra las consecuencias de su bloqueo sea el propio municipio”, afirma la alcaldesa Carolina Almiñana.

El bloqueo económico, entre otras, tiene consecuencias directas porque impide la actualización de encargos a la empresa municipal de Carcaixent PROCARSA, responsable de la limpieza viaria. El equipo de gobierno había presupuestado un incremento de más de un 25% en la partida de servicios de limpieza viaria y jardinería, con el objetivo de ejecutar un plan de choque en materia de limpieza y desbroce en todo el núcleo urbano, urbanizaciones y diseminados, y que, tras la negativa a aprobar el presupuesto, no podrá llevarse a cabo.

Además, la no aprobación del presupuesto supone la pérdida de determinadas subvenciones, tal y como explica el concejal de Hacienda Pepe Oltra. “Una de estas ayudas, la del IVACE, es especialmente preocupante, porque iba destinada a la modernización y mejora del polígono industrial.

Desde la oposición, la portavoz socialista, Sara Diert, argumenta que el presupuesto se ha presentado con un informe desfavorable de intervención, además de la falta de diálogo, la exclusión de los colectivos locales en su elaboración y la ausencia de inversiones en cuestiones fundamentales.

Mientras tanto, desde Compromís, Rosa Nicolau, manifiestaba su contrariedad por la ausencia total de diálogo y consenso, además de que no clarifica asuntos importantes como la viabilidad económica de la empresa municipal PROCARSA.

Cabe señalar que los populares gobiernan en minoría y que disponen de 6 ediles, de 21 que tiene el consistorio. A pesar del rechazo al presupuesto para el 2025, el equipo de gobierno ha manifestado su voluntad de empezar a trabajar ya en la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2026.