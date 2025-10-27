Las obras de emergencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar avanzan en la recuperación de cauces e infraestructuras y en la mejora de la resiliencia

La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) continúa trabajando en la restauración del dominio público hidráulico y en la reparación de los numerosos daños provocados por la DANA catastrófica del 29 de octubre de 2024 en diferentes infraestructuras hidráulicas.

Para ello, el Organismo ha puesto en marcha 17 obras de emergencia que se están ejecutando de forma simultánea y que suponen una inversión de más de 220 millones de euros.

En total, entre las que ya se han finalizado, las que se están desarrollando actualmente y las previstas a corto plazo, estamos hablando de 570 actuaciones a desarrollar distribuidas por todo el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Reparación de daños en cauces

Una de las actuaciones de este grupo que ya está finalizada es la realizada en las motas del Bajo Júcar donde los trabajos han permitido recuperar varios taludes en localidades como Albalat de la Ribera, Polinyà del Xúquer y Fortaleny, y además se ha reconstruido una mota de protección arrasada por la crecida del Júcar que protege a las localidades de Riola y Polinyà del Xúquer.

Retirada de tapones y elementos obstructivos en cauces

Otro de los trabajos prioritarios del Organismo se ha centrado en la retirada de tapones, reparación de daños y restauración del dominio público hidráulico en numerosos puntos de la red fluvial de la Demarcación del Júcar. Se trata de actuaciones que comenzaron días después del episodio y que se centraban, principalmente, en la retirada de elementos obstructivos en cauces (como arrastres vegetales, residuos de diferente naturaleza, así como escombros de infraestructuras y edificaciones afectadas).

Reparación de daños en el río Magro y afluentes

En los últimos meses, la Confederación ha agilizado los trabajos de emergencia en toda la cuenca del río Magro y sus afluentes. Esta obra de emergencia se declaró meses después que las mencionadas anteriormente, hacia mediados de febrero. Cabe recordar que estos trabajos cuentan con un presupuesto de 44 millones de euros y se extienden a lo largo de 17 términos municipales: Utiel, Requena, Buñol, Yátova, Macastre, Alborache, Turís, Montroi, Montserrat, Real, LLombai, Alfarp, Catadau, Carlet, L'Alcudia, Guadassuar y Algemesí.

Destaca la obra de defensa que se está realizando para proteger el núcleo urbano de L'Alcúdia y el acondicionamiento del lecho y protección de la margen izquierda del río Magro a su paso por Carlet; dos actuaciones que ya están prácticamente terminadas.

Otros proyectos ​

Estos proyectos, que cuentan con un presupuesto conjunto de 44 millones de euros, son: Adaptación al riesgo de inundación del barranco de Barxeta (Fase I y II); Adaptación a la inundabilidad del barranco de la Casella y mejora de su capacidad; Elementos estructurales de protección contra inundaciones del núcleo urbano de Cogullada; y Zona de laminación natural en la confluencia de los barrancos Casella y Barxeta.