El MuVIM otorga el Reconocimiento de la Cultura 2025 a la biblioteca de Algemesí

El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) ha concedido su Reconocimiento de la Cultura a la Biblioteca Municipal de Algemesí por el papel fundamental que el espacio desempeña en el municipio, un galardón que fue entregado este jueves por la tarde en una gala celebrada en la misma biblioteca. Así, el museo dependiente del área de Cultura de la Diputació de València recalcó la labor de este espacio cultural -que se vio notablemente afectado por la dana en cuanto a su infraestructura y sus fondos- a la hora de poner en valor recursos del patrimonio cultural y natural tanto del municipio como de la comarca.

Además, reconoce también su implicación en la utilización, promoción y difusión del valenciano y su contribución en el aumento de la oferta cultural del municipio y de la comarca de la Ribera, en cuanto a los servicios bibliográficos como a las numerosas actividades complementarias que lleva a cabo. El Reconocimiento pone en valor también, entre otras cualidades, la contribución de la biblioteca a la preservación y promoción del patrimonio inmaterial valenciano, especialmente en todo aquello relacionado con los bailes y las fiestas de la Virgen de la Salud, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2011.

El acto contó con la participación del diputado de Cultura, Paco Teruel; el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis; la concejala de Cultura, Carmina Gómez; el director del MuVIM, Rafa Company; y la directora de la Biblioteca, Marifina Galbis.

Homenaje a la valentía

Para el diputado de Cultura, Paco Teruel, el reconocimiento "adquiere un significado especial, porque rinde homenaje a la valentía, la solidaridad y la fortaleza del pueblo de Algemesí, que sufrió duramente las consecuencias de la dana de 2024". En este sentido, recordó que la biblioteca de Algemesí fue uno de los edificios municipales más afectados por el desbordamiento del río Magro. "El agua y el barro destruyeron cerca del 70% de su fondo bibliográfico: miles de libros, documentos y recuerdos que formaban parte del patrimonio cultural y emocional de todo el municipio", subrayó, al tiempo que puso en valor la respuesta del pueblo de Algemesí "para recuperar la vida cultural del municipio".

"Con esfuerzo, ilusión y espíritu colectivo -continuó Teruel- la biblioteca ha vuelto a abrir sus puertas, convirtiéndose, una vez más, en un espacio vivo de encuentro, de aprendizaje y de futuro, poniendo siempre a la persona en el centro". El diputado provincial puso el acento en todas las bibliotecas e instituciones culturales "que han sufrido las consecuencias de esta catástrofe, pero que nunca han dejado de creer en el poder transformador de la cultura. Por ello, este reconocimiento es también para todas ellas".

Por último, el responsable de Cultura destacó que desde la Diputació de València "queremos reafirmar nuestra implicación y voluntad para estar junto a los pueblos de la provincia, con su gente, con sus tradiciones, y con sus instituciones culturales, porque somos conscientes que solo desde el apoyo, la cooperación y la proximidad institucional podemos garantizar que la cultura continúe siendo una oportunidad para todos".