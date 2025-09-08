La música une a Cullera y Jever

Las ciudades de Cullera y Jever han reforzado su vínculo institucional en la localidad del norte de Alemania. Un encuentro con el objetivo de seguir fortaleciendo las colaboraciones construidas a lo largo de más de 25 años de hermanamiento, así como abrir nuevas vías de cooperación entre ambos municipios.

La hoja de ruta de este encuentro se articula en torno al intercambio musical, y la promoción de la cultura y las tradiciones. De hecho, uno de los principales objetivos de la visita es avanzar en la creación de un programa de cooperación e intercambio musical entre las sociedades musicales de ambos municipios.

La comitiva ha estado encabezada por el alcalde, Jordi Mayor, acompañado de la vicealcaldesa, Silvia Roca y la concejala de Hermanamiento Susi Melià. A la representación municipal se suman las presidentas de la SMI Santa Cecilia de Cullera, Begoña Pla, y del Ateneo Musical de Cullera, Alicia Marí; además de representantes de la Junta Local Fallera.

Más allá de la dimensión institucional, esta visita representa una apuesta decidida por fortalecer relaciones que generen oportunidades en el ámbito social, cultural y económico. Cullera y Jever comparten una visión común basada en la cooperación entre territorios, el entendimiento mutuo y el intercambio como motor del desarrollo local.