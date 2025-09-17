Los municipios y entidades implicadas avanzan en la gestión y protección de la Serra de Corbera

El Consorci de la Ribera junto con los municipios de Alzira, Benifairó de la Valldigna, Corbera, Llaurí y Tavernes de la Valldigna, celebraron ayer una nueva reunión institucional para avanzar en un proyecto clave…la gestión sostenible y la prevención de incendios forestales en la Serra de Corbera.

El plan ha ido consolidándose desde su primera reunión en julio, con la meta de transformar la gestión de esta zona declarada Zona de Especial Conservación dentro de la Red Natura 2000.

Entre las medidas… una alianza institucional para prevenir incendios, restauración forestal, impulso al desarrollo rural y mejora de infraestructuras. También se apuesta por una gobernanza compartida para proteger este valioso entorno ante los desafíos ecológicos actuales.

Alfons Domínguez, alcalde de Alzira, ha estado en Más de Uno La Ribera.