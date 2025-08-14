El municipio de Cullera se suma a “RECICLOS PRIX”, la campaña de Ecoembes para seguir dando a conocer la App RECICLOS en la Comunidad Valenciana

Este verano, en la Comunidad Valenciana el reciclaje se está convirtiendo en un plan de playa. Y el próximo sábado, 16 de agosto, la playa San Antonio de Cullera será escenario de una jornada muy especial dentro del recorrido de “RECICLOS PRIX”, una campaña con la que Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España, está recorriendo hasta 160 playas de la Comunidad Valenciana para acercar la App RECICLOS a los ciudadanos.

Con un formato inspirado en el mítico programa de televisión “El Grand Prix”, esta propuesta pretender convertir el reciclaje de envases en un juego para todos los públicos. El objetivo es animar a los habitantes de la Comunidad Valenciana que estén disfrutando de sus momentos de playa a que se conviertan en usuarios RECICLOS, la primera App que permite ganar premios al reciclar latas y botellas de plástico de bebida en los contenedores amarillos.