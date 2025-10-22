Una mujer permanece en coma tras ser agredida en Cullera

La Guardia Civil ha detenido en Cullera a un hombre de 49 años por, presuntamente, agredir brutalmente a su pareja, una mujer de 48 que permanece en coma en la UCI del Hospital Universitario de la Ribera. La víctima sufre múltiples traumatismos y su pronóstico es reservado.

Los hechos ocurrieron este domingo en un apartamento, y aunque no constaban denuncias previas ni seguimientos en el sistema VioGén, la Policía Local ya había intervenido días antes tras un aviso relacionado con esta misma mujer, quien atribuía sus lesiones a una caída por un ataque epiléptico.

La agresión fue tan grave que la víctima quedó inconsciente, lo que motivó la rápida actuación de la Guardia Civil, que detuvo al presunto agresor este lunes en Cullera. El caso sigue bajo investigación.