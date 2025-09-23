accidente

Un motorista resulta herido tras chocar contra un jabalí en Alzira

El equipo médico del SAMU ha asistido al motorista, de 53 años de edad, que presentaba politraumatismo.

Luis Méndez

La Ribera |

Un motorista ha resultado herido tras chocar esta madrugada contra un jabalí en la carretera CV-550 en el término de Alzira, según ha informado el Cicu en un comunicado.

Hasta el lugar del accidente, que se producido sobre las 5.40 horas de este martes, se han desplazado una unidad del SAMU y otra una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU ha asistido al motorista, de 53 años de edad, que presentaba politraumatismo. Posteriormente, el herido ha sido trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en la ambulancia de soporte vital avanzado.

