Mompó anuncia en Sueca una nueva línea de ayuda a las empresas que trabajan para reaprovechar la paja del arroz

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha anunciado en Sueca una nueva línea de ayudas enfocada a “la colaboración con empresas que realizan una importante inversión en bioindustria, con aplicaciones directas en nuestra agricultura como puede ser, en el caso del sector arrocero, el reaprovechamiento de la paja del arroz”.

Mompó ha avanzado este nuevo impulso de la corporación provincial en el ámbito agrícola durante su participación en el inicio de la campaña de la siega del arroz, donde ha estado acompañado por el alcalde de Sueca, Julián Sáez, y miembros de la corporació municipal.

El presidente Mompó ha insistido, en su visita a la Ribera Baixa, en la apuesta decidida del actual equipo de gobierno provincial por la agricultura, “uno de los pilares de nuestra economía”. En este contexto, ha recordado que la Diputación “cuenta por primera vez en su historia con una delegación específica destinada a ayudar directamente a los agricultores”.

El máximo responsable provincial ha aprovechado su visita a Sueca, una de las cunas del arroz, para asegurar el respaldo de la Diputación a todas las iniciativas que busquen la sostenibilidad y garanticen el futuro del cultivo.

Una de ellas se debatirá el martes en el pleno de la corporación, que propondrá al Gobierno de España la puesta en marcha de “medidas fiscales que garanticen el futuro del sector arrocero, como puede ser la fiscalidad cero en la transmisión de tierras de padres a hijos, facilitando así el relevo generacional”, explica Mompó.