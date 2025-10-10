Mompó y Almiñana destacan la buena evolución de los proyectos del Pla Obert en Carcaixent

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, se ha reunido con el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, para abordar los proyectos que el municipio de la Ribera Alta está llevando a cabo con la inversión de la institución provincial.

En primer lugar, destaca la adecuación del eje de la calle Julià Ribera- Sant Francesc d’Assís, el eje comercial y social del municipio. Con una inversión de 295.862 euros “se va a transformar en una vía más amable para mejorar la convivencia entre peatones y vehículos”, ha detallado la alcaldesa, quien ha concretado, que “se trata de la adecuación de una calzada adoquinada, de más de cien años, que no tiene alcantarillado, hay que levantarlo y adaptarlo a la normativa”. “La obra, muy necesaria para Carcaixent, está yendo a muy buen ritmo y la gente está muy contenta”, ha subrayado la alcaldesa.

Además, se está ultimando el centro multiusos en el que la Diputación ha invertido 800.000 euros y donde, ha destacado la alcaldesa “en dos semanas empezará la temporada con representaciones”. Igualmente, Carcaixent invertirá 391.000 del Pla Obert en habilitar un edificio de la calle Santa Anna para Servicios Sociales con el objetivo de dar un mejor servicio, al tiempo que se restaura una infraestructura de gran valor patrimonial.

Del mismo modo, entre otros proyectos que el ayuntamiento tiene previstos con la ayuda de la Diputación, también se acometerá una obra en el cementerio por valor de 64.800 euros para

habilitar un espacio de despedida a las familias. Carcaixent dispone de 2.365.738 euros del Pla Obert d’Inversions 24/27, 365.600 más que en los planes de la pasada legislatura.

Por otra parte, la alcaldesa ha explicado que ha pedido al presidente “más financiación para infraestructuras deportivas, de ocio y cultura ya que Carcaixent es un municipio muy activo, con mucha inquietud sociocultural, que necesita espacio para todas esas actividades que hacemos”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha subrayado que “Carcaixent es un ejemplo de eficiencia, que está sabiendo exprimir el Pla Obert llevando a cabo proyectos necesarios para el municipio”. En este sentido, ha esgrimido, “el acierto del principal programa inversor de la Diputación es su flexibilidad, sin ahogar a los ayuntamientos con los plazos, lo que está permitiendo transformar la provincia con numerosos proyectos de mejora como los que está haciendo Carcaixent para beneficio de sus vecinos y vecinas”. “La Diputación está acompaña a los municipios, respetando su autonomía, para que puedan materializar las inversiones que les llegan”, ha concluido.