Tribunales

Juzgan hoy a Rafael Soler, ex alcalde de La Pobla LLarga, por irregularidades en el Teatro Monterrey

También se procesa al ex secretario municipal y a una técnico del Ayuntamiento El equipo de gobierno de Neus Garrigues les acusa de un delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental. La Diputación de Valencia se ha sumado a la denuncia La Fiscalía, por su parte, no acusa a ninguno de los tres procesados ya que considera que los hechos no son constitutivos de delito