El Hospital Universitario de La Ribera creará una nueva Unidad de Corta Estancia con 11 camas

El Hospital Universitario de La Ribera pondrá en marcha a principios de 2026 una nueva Unidad de Corta Estancia (UCE) con 11 camas para pacientes que requieran tratamientos o intervenciones de corta duración, con una estancia prevista entre 24 y 72 horas y bajo criterios médicos concretos.

Cada una de las nuevas camas hospitalarias de la UCE contará con un punto de aire medicinal y oxígeno, un monitor y un sillón para variabilidad postural del paciente, y él área contará con equipamiento de monitorización y complementario como ventiladores mecánicos, bombas de infusión y equipos de imagen, además de un control de enfermería y una sala de descanso para profesionales.

Estará situada en la zona central de la primera planta, conectada con el Servicio de Urgencias mediante una pasarela, lo que facilitará el acceso y agilizará la atención.

Las unidades de corta estancia están diseñadas para atender a pacientes con procesos menos graves o enfermedades crónicas que pueden resolverse en un corto plazo, evitando ingresos prolongados.

El director médico del Hospital Universitario de La Ribera, José Mínguez, ha explicado que la creciente demanda asistencial y la necesidad de optimizar los recursos han impulsado el desarrollo de modelos alternativos a la hospitalización convencional como las UCEs. "Estas han demostrado ser eficaces porque reducen reingresos y mejoran la experiencia del paciente, manteniendo la calidad de los resultados clínicos"