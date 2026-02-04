SALUD

El Hospital de la Ribera trata a más de 500 pacientes con terapias oncológicas innovadoras en 2025

El centro refuerza la atención personalizada contra el cáncer con inmunoterapia, avances tecnológicos y apoyo emocional a pacientes y familias.

Nuria Ortiz

La Ribera |

El Hospital Universitario de la Ribera ha atendido durante el año 2025 a más de 500 pacientes con terapias oncológicas de última generación, como la inmunoterapia y los inmunoconjugados, tratamientos innovadores que permiten una atención cada vez más personalizada en la lucha contra el cáncer.

Los datos se han dado a conocer con motivo del Día Mundial del Cáncer, una jornada en la que el centro ha querido poner también el acento en el acompañamiento emocional de los pacientes y sus familias, con una exposición de mensajes positivos y un espacio participativo en el hall principa.

En total, el Departamento de Salud de la Ribera ha registrado en 2025 más de mil nuevos casos de cáncer. Los tumores más frecuentes han sido el de mama, seguido del de pulmón y del de colon.

Además, el hospital ha incorporado importantes avances tecnológicos, como la cirugía robótica, la radiocirugía cerebral y nuevas técnicas mínimamente invasivas, reforzando así su compromiso con una atención oncológica más precisa, humana y cercana.

