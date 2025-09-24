El Hospital de La Ribera acoge la presentación de la XII Carrera Popular “La Ribera contra el Cáncer”

El Hospital Universitario de La Ribera ha sido hoy el escenario de la presentación de la duodécima edición de la Carrera Popular “La Ribera contra el Cáncer”, una cita solidaria que tendrá lugar en Alzira el próximo 18 de octubre, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.

Esta prueba reunió en su anterior edición a más de un millar de personas y se ha convertido ya en un evento imprescindible para la ciudad.

El acto de presentación ha contado con la participación de representantes de las principales entidades implicadas en la organización como la gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Rosabel Ribes; la presidenta de DACMA, Mariví Ferragut; el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez; la jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital, Teresa Taberner; y el presidente del Club de Atletismo La Rabosa, Facundo Botija, entidad colaboradora en la organización de la carrera.

Esta carrera tiene como objetivo concienciar en la población en general impacto que el cáncer tiene en quien lo sufre y en su entorno más próximo. Además, pretende sensibilizar sobre la importancia de adquirir y mantener hábitos de vida saludables, como la práctica de ejercicio físico, para prevenir determinados tumores.

Durante su intervención, Mariví Ferragut ha destacado que “esta prueba es solidaria y no competitiva, y está diseñada para que cualquier persona pueda participar, independientemente de su edad o condición física”.

Por su parte, Facundo Botija ha recalcado que “la carrera está pensada para disfrutarse en familia y recorrerá los espacios más emblemáticos de Alzira. Para ello, contaremos con la colaboración de las áreas municipales de Deportes y Seguridad, así como de Protección Civil y la Policía Local”.

Concienciación y hábitos de vida saludables

La doctora Teresa Taberner, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Alzira, ha subrayado “la importancia de apoyar iniciativas como esta carrera, que nos permiten sensibilizar a la población sobre la incidencia del cáncer y, al mismo tiempo, fomentar estilos de vida saludables”.

En la misma línea, la gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Rosabel Ribes, ha recordado que “en el último año se diagnosticaron en la comarca más de 1.000 nuevos casos de cáncer de diferentes tipos, un dato que muestra que la enfermedad sigue siendo un importante desafío de salud pública, no solo por su incidencia, sino también por su impacto físico y emocional en pacientes y familias”.

Ribes ha añadido que “desde el Hospital continuaremos reforzando los recursos humanos y tecnológicos destinados a la atención oncológica para garantizar una asistencia integral y de calidad”.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destacado que “además de la prevención y el tratamiento, eventos como esta carrera son esenciales para dar visibilidad al cáncer y para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables. Cuantas más personas participen, mayor será nuestro impacto colectivo en la lucha contra esta enfermedad. Por eso, desde el Ayuntamiento estaremos siempre al lado de iniciativas que, como esta, unen solidaridad, deporte y salud”.

Las personas interesadas, pueden adquirir ya su dorsal, por el precio de 5 euros, en la asociación DACMA, en el Club de Atletismo La Rabosa, en el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Alzira, en el Departamento de Comunicación del Hospital Universitario de La Ribera, en la Piscina Cubierta Municipal, en la farmacia Aparisi de Alzira y en el Mercado Municipal. Junto al dorsal, se entregará a cada participante también una visera conmemorativa del Día Mundial contra el Cáncer de Mama (hasta fin de existencias).

Hay que destacar que los fondos recaudados con la venta de dorsales se destinarán en la lucha contra el cáncer en La Ribera a través de la asociación DACMA.