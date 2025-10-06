Un hombre resulta herido en el incendio de una vivienda en Cullera

Un hombre de 34 años ha resultado herido en el incendio de una vivienda ubicada en la calle San Andrés de la localidad valenciana de Cullera.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el incidente tuvo lugar este domingo, sobre las 19 horas, y hasta la zona se desplazó una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU asistió a un hombre de 34 años por quemaduras de segundo grado y fue trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en la ambulancia de Soporte Vital Básico.