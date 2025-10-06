sucesos

Un hombre resulta herido en el incendio de una vivienda en Cullera

El incidente tuvo lugar este domingo, sobre las 19 horas, y hasta la zona se desplazó una unidad del SAMU y una unidad SVB

Luis Méndez

La Ribera |

Unidad del SAMU
Unidad del SAMU | EP

Un hombre de 34 años ha resultado herido en el incendio de una vivienda ubicada en la calle San Andrés de la localidad valenciana de Cullera.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el incidente tuvo lugar este domingo, sobre las 19 horas, y hasta la zona se desplazó una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU asistió a un hombre de 34 años por quemaduras de segundo grado y fue trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en la ambulancia de Soporte Vital Básico.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer