sucesos

Herido un hombre en un accidente entre un coche y una moto en la A-38 a su paso por Sueca

Posteriormente ha sido trasladado al Hospital La Fe de Valencia en la ambulancia de soporte vital avanzado

Luis Méndez

La Ribera |

Una ambulancia SAMU de la CV
Una ambulancia SAMU de la CV | EP

Un hombre de 40 años ha resultado herido con politraumatismo en el accidente entre un coche y una moto que se ha producido en la A-38, en término municipal de Sueca.

A las 08.50 horas de este lunes, se ha registrado el accidente y hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB, detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios médicos han estabilizado a un hombre de 40 años que presentaba politraumatismo. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital La Fe de Valencia en la ambulancia de soporte vital avanzado, añaden.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer