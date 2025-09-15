Herido un hombre en un accidente entre un coche y una moto en la A-38 a su paso por Sueca

Un hombre de 40 años ha resultado herido con politraumatismo en el accidente entre un coche y una moto que se ha producido en la A-38, en término municipal de Sueca.

A las 08.50 horas de este lunes, se ha registrado el accidente y hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB, detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios médicos han estabilizado a un hombre de 40 años que presentaba politraumatismo. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital La Fe de Valencia en la ambulancia de soporte vital avanzado, añaden.