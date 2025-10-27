El helicóptero de los bomberos actúa en dos rescates durante el fin de semana

Los bomberos del Consorcio de Valencia rescataron con helicóptero a un ciclista lesionado en un sendero en Llombai.

El aviso se recibió este sábado y se movilizó al grupo de rescate GERA con el helicóptero del Consorcio, junto con un médico, que valoraron al paciente, lo inmovilizaron y lo evacuaron por vía aérea.

Presentaba una lesión en la cadera y era trasladado por vía aérea con el helicóptero del Consorcio hasta la helisuperficie de Alzira para su traslado a una ambulancia.

Por otra parte, en la sierra Casella de Alzira, se atendió a un senderista de 53 años que también había caído, lesionándose en la pierna.

A pesar de la meteorología adversa, se consiguió localizarlo; presentaba también leves signos de hipotermia.

El herido era evacuado hasta la helisuperficie de Alzira para su transferencia a los servicios sanitarios.