sucesos

Hallan el cadáver de una persona en la playa del Dosel de Cullera

Al parecer podría tratarse de un migrante cuya patera naufragó en el Meditarráneo

Nuria Ortiz

La Ribera |

Playa del Dosel de Cullera

Este sábado por la tarde, en la playa del Dosel, en Cullera, unos vecinos que paseaban por la orilla descubrieron el cuerpo sin vida de una persona flotando en el agua.

La llamada al 112 se produjo poco antes de las seis de la tarde. En pocos minutos, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil llegaron al lugar y confirmaron la presencia del cadáver, ya en estado avanzado de descomposición.

Según las primeras informaciones, se trataría de una persona de origen subsahariano llevaba puesto un chaleco salvavidas, lo que refuerza la hipótesis de que podría haber caído al mar durante un intento de llegada en patera.

El cuerpo no portaba documentación, lo que complica las labores de identificación. Las autoridades no descartan que pertenezca a una embarcación que hubiera naufragado recientemente en el Mediterráneo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y la procedencia del fallecido. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde se le realizará la autopsia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer