La Guardia Civil vigila a las patrullas ciudadanas que han surgido en Turís para evitar okupas y robos

Ya van tres noches de patrullas ciudadanas en Turís y la Guardia Civil ha reforzado su presencia, y todo ello bajo el supuesto objetivo de combatir la delincuencia y la ocupación.

Las convocatorias de los vecinos se difunden a través de redes sociales, apelan a la supuesta inseguridad por intentos de okupación y robos, y han tenido como detonante un intento de usurpación de vivienda frustrado el pasado fin de semana.

Sin embargo, los mensajes compartidos en estas plataformas señalan directamente a la población inmigrante de origen magrebí, lo que ha encendido las alarmas por el componente xenófobo

Así narra la situación un vecino argelino de turis que lleva 5 años en el municipio.

Según los promotores, en la primera noche participaron unas 65 personas —aunque otras fuentes rebajan la cifra—, incluso con vecinos llegados de otros municipios. Algunos comentarios aseguran que en una de las rondas se produjeron momentos de tensión cuando presuntos okupas llegaron a mostrar un arma.

El alcalde de Turís, Francisco Ricau, ha evitado pronunciarse para según dice que no se malinterpreten sus palabras.

Desde el ayuntamiento han hecho publico un comunicado para trasladar confianza y calma a los vecinos y aseguran que van a seguir trabajando con responsabilidad.