La Guardia Civil detiene en Montroi a una mujer por el robo de una cabeza tractora y un semirremolque

La Guardia Civil, en el marco de la operación Trattore, ha detenido a una mujer de 30 años como presunta autora de dos delitos contra el patrimonio, uno por el robo de una cabeza tractora y otro por el hurto de un semirremolque cargado, así como de un delito contra la intimidad por instalar un dispositivo de localización GPS en un camión. Asimismo, los agentes han identificado al cómplice de la detenida, un varón de 38 años, de cuya implicación se ha dado cuenta a la autoridad judicial competente.

La operación se inició en mayo de 2025, cuando el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Villena tuvo conocimiento de la sustracción de una cabeza tractora valorada en 130.000 euros, que se encontraba estacionada en un descampado del municipio.

El propietario manifestó a los agentes que el vehículo contaba con un dispositivo GPS, cuya última localización se situaba en un camino rural de la partida alicantina de El Rebolledo. Al desplazarse hasta el lugar, los investigadores hallaron el dispositivo arrancado y oculto entre la maleza.

De manera paralela, los agentes detectaron que esa misma noche se había producido en Aspe (Alicante) el robo de un semirremolque cargado con 32 palés de aceite de oliva y girasol, valorados en 40.000 euros.

Días después, tanto la cabeza tractora como el semirremolque fueron localizados en un polígono industrial de Getafe (Madrid), aunque la carga no pudo ser recuperada.

Según avanzaban las investigaciones, los agentes lograron establecer un patrón delictivo en la conducta de la detenida y su cómplice. La mujer utilizaba su vehículo particular para desplazarse a diferentes polígonos industriales, donde seleccionaba posibles objetivos. Una vez identificada la mercancía de interés, colocaban un dispositivo de geolocalización en el vehículo de transporte para monitorizar su posición exacta. Posteriormente, acudían durante la madrugada para cometer el robo, aprovechando el cierre de las empresas y la escasa vigilancia.

Durante la investigación, se comprobó que la mujer había vuelto a actuar en Massalavés, donde simuló una avería en su vehículo para detener la marcha de un camión de una empresa de electrodomésticos. Mientras la detenida distrajo al conductor, su cómplice instaló una baliza GPS en los bajos del vehículo. No obstante, un empleado de la misma empresa sorprendió al individuo, frustrando la colocación del dispositivo y evitando un posible nuevo robo.

Gracias a las gestiones de investigación y al análisis de diversas pruebas, los agentes lograron identificar el vehículo utilizado por la autora, lo que permitió su localización y detención el pasado 19 de septiembre en la localidad valenciana de Montroi.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Picassent, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, mientras el Juzgado de Instrucción de Villena se ha hecho cargo de la investigación.

Las investigaciones continúan abiertas, ya que el cómplice de la detenida, aunque identificado, permanece en paradero desconocido, por lo que no se descartan nuevas detenciones en el marco de la operación.

Los agentes han contado con el apoyo del Puesto de Alberic y el Puesto Principal de Aspe, así como de la Comisaría de Policía Nacional de Getafe.