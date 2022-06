Un grupo de jóvenes agricultores escenifican el corte de un naranjo tras la ruinosa campaña citrícola

En el mes de Octubre de 2021 se escenificó el comienzo de la campaña citrícola con el acto del primer corte de la naranja, organizado por agentes del sector y con la presencia de autoridades. En el mismo se reivindicó la unión del sector y se anunció unas buenas expectativas para los productores en una campaña que se calificó que iba a ser fluida y equilibrada

Ocho meses después, y con la campaña terminada, esas expectativas no solo no se han cumplido sino que han sido mucho peores para los agricultores: Los precios, sobretodo en el caso de la naranja, no han alcanzado los costes mínimos de producción, lo que ha llevado a la venta de cosechas a precios ridículos (de 0,01€/kg a 0,20€/kg) o la no recolección de muchos campos. Ni fluida, ni mucho menos equilibrada. Y por supuesto nada justa para los labradores.

Es por ello que un grupo de jóvenes agricultores han escenificado el Primer Corte de un naranjo en un campo de Polinyà del Xúquer, a modo de réplica y protesta frente a aquel otro acto del inicio de la campaña en octubre. Y es que, según ha comentado en Más de uno La Ribera uno de los organizadores del acto, Ismael Navarro, los costes de producción están empujando a numerosos agricultores a abandonar o arrancar sus cultivos