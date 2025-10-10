sucesos

El golfo de Valencia registra tres terremotos de magnitud 1,9 en la madrugada del viernes frente a las costas de Cullera

Los seismos se han producido en apenas una hora y media entre las seis y cuarto y las ocho menos diez

Luis Méndez

La Ribera |

Localización de los seismos en Cullera
Localización de los seismos en Cullera | EP

La zona del golfo de Valencia ha registrado en la madrugada de este viernes tres terremotos --dos de ellos de magnitud 1,9 y el otro de 1,8-- a lo largo de una hora y media, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Sismología.

El primer seísmo en la zona --todos cercanos a la localidad de Cullera-- ha tenido lugar a las 6.14 horas de este viernes, con magnitud 1,9 y 12 kilómetros de profundidad. Las coordenadas han sido 39.1957 de latitud y 0.0690 de longitud.

Poco más de media hora después, a las 6.50 horas, se ha producido el segundo terremoto, con 1,8 de magnitud y 3 kilómetros de profundidad, 39.2129 de latitud y 0.0889 de longitud.

Por último, casi una hora más tarde, a las 7.48 horas, se ha producido el tercer seísmo en el golfo de Valencia, de nuevo con magnitud 1,9 y en este caso con cero kilómetros de profundidad. La latitud ha sido 39.2155 y la longitud 0.1022.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer