La Generalitat trabaja en reforzar la prevención frente a episodios de lluvias intensas.

La Conselleria de Emergencias e Interior desarrollará un plan de apoyo preventivo en los municipios más afectados por la riada, especialmente cuando se activen alertas de nivel naranja o rojo por posibles precipitaciones.

Para ello, se ha solicitado a los ayuntamientos que identifiquen las zonas de más riesgo ante las inundaciones, ya sea por el estado de los alcantarillados, los cauces o los barrancos. Con esta información, se ultimará un plan de coordinación con servicios de emergencia, que permitirá reforzar la vigilancia, la rápida actuación, y también la información a los ciudadanos.

Kiko Reinoso es el concejal de seguridad de Algemesí.

El objetivo, dicen desde emergencias, es dar respaldo a los municipios a la hora de tomar decisiones durante fases de premergencia. En total son 32 localidades valencianas las que forman parte de estas medidas, entre ellas, Algemesí y Alzira.