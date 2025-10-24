La Generalitat reabre la pasarela sobre el río Magro entre Real y Montroy con una estructura reforzada frente a crecidas y riadas

La Generalitat ha finalizado las obras de reconstrucción de la pasarela ciclo-peatonal sobre el río Magro que une los municipios de Real y Montroy y reabre una infraestructura clave para la comunicación entre ambas localidades que resultó gravemente dañada por las inundaciones y que ahora es "más segura y resistente frente a crecidas y riadas".

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado la nueva pasarela, junto al alcalde de Real, Gerardo López, y el alcalde de Montroy, Manuel Blanco, y ha destacado "la importancia de esta actuación para dos pueblos que comparten servicios y que recuperan con esta obra la normalidad en su movilidad diaria".

La nueva pasarela, de 150 metros de longitud y 4 metros de ancho, se ha diseñado con cimentaciones profundas mediante micropilotes que garantizan su estabilidad frente a posibles crecidas del río, según ha explicado la Generalitat en un comunicado. Además, la reducción del número de pilas en el cauce y la ampliación de las luces centrales mejoran el desagüe y la seguridad en caso de avenidas.

Durante los trabajos se han ejecutado también obras de protección de taludes y del fondo del cauce mediante escollera, tanto en la zona de la pasarela como en el puente viario de la CV-50. La intervención se ha completado con la ejecución del tablero de hormigón armado, la instalación de barandillas y alumbrado, y la urbanización de los accesos.

Martínez Mus ha subrayado que "esta actuación no solo restablece una conexión esencial, sino que ofrece una solución más segura y duradera ante episodios de lluvias intensas".

La actuación, con una inversión total de 4,3 millones de euros, ha sido coordinada por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en colaboración con los ayuntamientos de ambos municipios.