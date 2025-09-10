La Generalitat propone al sector agrícola impulsar un plan de reconversión de cítricos en la Comunitat Valenciana

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha propuesto a representantes de las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana la puesta en marcha de un Plan de Reconversión de Cítricos que permita "afrontar los retos actuales y futuros" del sector.

Así lo ha manifestado el conseller durante un encuentro con estos representantes, con el objetivo de coordinar las actuaciones para el nuevo plan de reconversión, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En el encuentro han participado el secretario autonómico, Vicente Tejedo; la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llín; el vicepresidente de AVA-Asaja y presidente de Intercitrus, Celestino Recatalá; el secretario general de La Unió, Carles Perís; el secretario general de UPA, Ricardo Bayo; el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu; Manuel Alcayde, técnico de COAG; José Vicente Navarro, representante del grupo de cítricos de Cooperatives Agro-alimentàries; e Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos.

Barrachina ha subrayado que la citricultura valenciana "necesita un impulso decidido que garantice su rentabilidad, su competitividad en los mercados internacionales y la estabilidad de miles de familias que dependen de este cultivo".

"Con este plan queremos dar respuesta a una situación marcada por precios en origen insostenibles, competencia desleal de importaciones, el envejecimiento de las explotaciones y los titulares, y el problema de la pinyolà", ha enfatizado.

El conseller ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con 36.310 explotaciones citrícolas y 148.488 hectáreas dedicadas a este cultivo, "lo que convierte al sector en un pilar esencial para la economía de nuestra región".

Durante la reunión, se ha puesto de relieve la necesidad de introducir variedades "más competitivas y rentables", ofrecer una solución al problema de la pinyolà y la presencia de semillas derivada de nuevas variedades polinizantes, impulsar la modernización de las explotaciones frente al abandono progresivo de huertos y mejorar la comercialización y la internacionalización de la producción citrícola valenciana.

Por último, Barrachina ha asegurado que el Consell trabajará "de la mano" del sector. "Queremos garantizar el éxito del plan y para eso tiene que nacer fruto del consenso y de la colaboración con las organizaciones agrarias, porque solo así conseguiremos que se convierta en una herramienta real y efectiva", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de la Unió, Carles Peris, ha manifestado que una de las causas de los mermados aforos es el bajo rendimiento de estas plantaciones envejecidas, por lo que se hace imprescindible un plan para renovar cultivos a través de la implantación de las variedades comerciales más demandadas, la posibilidad de introducir nuevos patrones del IVIA más resistentes a la sequía o mejor adaptados al cambio climático y la eliminación de los problemas derivados de la polinización cruzada (pinyolà) que se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo.