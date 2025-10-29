La Generalitat inicia las obras de la Ronda Oeste de Carlet para desviar el tráfico de 8.800 vehículos diarios

Carlet ha vivido una jornada histórica con el inicio de las obras de la Ronda Oeste, un proyecto estratégico que pondrá fin a más de cuatro décadas de reivindi-caciones locales y que transformará de manera sustancial la movilidad y la calidad de vida en la ciudad.

La Generalitat Valenciana invierte 7,2 millones de euros en esta actuación, que per-mitirá desviar gran parte de los más de 8.800 vehículos diarios que soporta actual-mente la CV-50 a su paso por el núcleo urbano de Carlet, incluyendo tráfico pesado que genera ruido, contaminación y problemas de seguridad vial.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado Carlet con motivo del inicio de las obras, donde ha sido recibido por la alcaldesa de la ciudad, Laura Saéz, miembros de la Corporación municipal y repre-sentantes autonómicos como la directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez, y el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra. El conseller ha firmado en el Libro de Oro de la ciudad y posteriormente ha conocido los trabajos sobre el terreno.

Martínez Mus ha destacado que la infraestructura “demuestra el compromiso del Consell con la mejora de la movilidad y la seguridad vial en la zona”, al mismo tiempo que ha asegurado que su departamento agilizará los trabajos para que “la variante de la CV-50 sea por fin una realidad, tras muchas décadas de espera”.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha manifestado que “hacemos realidad una reivindicación histórica de más de 40 años. Carlet deja atrás una etapa en la que hemos sido conocidos como el pueblo de los semáforos, acumulando tráfico y mo-lestias que no nos merecíamos. Por fin los vecinos y vecinas de las calles Balaguer, Colón y Villanueva podrán dormir sin el ruido constante del tráfico continuo. Con este proyecto en marcha, Carlet consolida un avance estratégico con esta nueva ronda viaria exterior a la población que favorecerá la descongestión del tráfico y mejorará la calidad ambiental de nuestra ciudad”.

Una infraestructura con gran impacto territorial

La nueva circunvalación tendrá 1.680 metros de longitud y constituirá un eje paralelo a la actual travesía, con viales para bicicletas, paseo para peatones y medidas am-bientales como la plantación de arbolado, la instalación de pantallas acústicas en las zonas próximas a las viviendas y un colector de aguas pluviales para evitar inunda-ciones en el núcleo urbano.

Se contempla también la mejora de los accesos, nuevas glorietas y una ordenación más eficiente de los flujos de tráfico, que permitirá una movilidad más fluida tanto dentro de Carlet como entre los diferentes núcleos de la comarca.

El plazo de ejecución de las actuaciones será de 30 meses. Durante los 18 primeros meses se realizarán las obras correspondientes al proyecto y los 12 restantes se destinarán al mantenimiento de las zonas verdes que complementan la ejecución.

El conseller ha subrayado que esta actuación “va más allá de la construcción de una infraestructura, ya que representa una apuesta firme por un territorio más moderno, cohesionado y respetuoso con su entorno, donde la movilidad es clave para el desa-rrollo económico, la sostenibilidad y el bienestar social”.

La alcaldesa, Laura Saéz, ha expresado la importancia de este momento para la ciudad y ha agradecido la implicación del Consell para desbloquear y reactivar esta obra que consolida un avance histórico para Carlet y para la estructura viaria de la Ribera.

Carlet mira hacia adelante

El proyecto, que sufrió retrasos por el incremento de los costes de los materiales derivado del conflicto en Ucrania, ya es una realidad en ejecución. Carlet avanza así hacia un modelo urbano más moderno, sostenible y de mayor calidad ambiental.

La Ronda Oeste representa una gran oportunidad para recuperar espacio público para las personas, pacificar el tránsito transversal de la ciudad e impulsar un crecimiento más ordenado del municipio.