Gavarda celebra Sant Antoni entre tradición y orgullo de pueblo

Gavarda se vuelca con Sant Antoni en un fin de semana marcado por la tradición y el orgullo de pueblo.

El municipio vive desde ayer una de sus citas más esperadas del año, con unas fiestas profundamente arraigadas en la identidad local y pensadas para todos los públicos.

Los actos arrancan esta noche en la plaza del Ayuntamiento con la tradicional cena de cocas de panceta y el montaje de la hoguera, acompañados por música y ambiente festivo. El sábado será el día grande, con despertà, la popular cagà del burro, actos deportivos, cabalgata infantil y el encendido de las hogueras, que culminará con la actuación de la orquesta Mónaco.

El alcalde, Vicent Mompó, ha destacado el papel de los Tonis y la implicación vecinal para mantener viva la tradición. El domingo, misa, bendición de animales y procesión pondrán el broche final a un fin de semana de convivencia, participación y tradición compartida en Gavarda.