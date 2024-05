Ford desiste de las ayudas al Perte VEC

Ford ha trasladado al Gobierno central que desiste de sus solicitudes a las ayudas de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), tanto en la línea de cadena de valor como en la de baterías.

La firma ha anunciado que la planta de Almussafes fabricará 300.000 unidades al año de un nuevo vehículo "que no será 100% eléctrico" y que se lanzará a mediados del año 2027. Al no ser un vehículo eléctrico, y en coherencia con el nuevo plan de producto para Europa, este proyecto no se puede acoger al Perte.

El Ministerio de Industria le había adjudicado 37,6 millones de euros --que la empresa había aceptado-- procedentes de la línea de baterías para establecer una planta de ensamblaje de baterías en la fábrica de Almussafes y Ford también había solicitado las ayudas destinadas a la cadena de valor del vehículo eléctrico.