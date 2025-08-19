Fallece una persona en una explosión e incendio de su vivienda en Benifaió

Una persona ha fallecido este lunes por la noche en una explosión y posterior incendio de su vivienda en Benifaió.

El fuego se originaba entorno a las 22 h. en el tercer piso de un edificio de tres alturas, ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez, y ha provocado una densa humareda.

Hasta el lugar se han desplazado tres camiones de bomberos y dos ambulancias.

En el piso donde se han producido los hechos se ha localizado una víctima mortal, mientras que otra persona ha resultado herida.

En el piso vecino, los bomberos han rescatado a una mujer afectada por el humo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los motivos de la explosión y el fallecimiento de esta persona.