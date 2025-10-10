El envejecimiento activo centra la programación de la Semana de las personas Mayores en Alzira

Alzira ha presentado un año más su campaña “Personas mayores, grandes personas”, con una programación centrada en fomentar un envejecimiento saludable y activo.

La iniciativa parte de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Políticas Inclusivas y Vivienda, y se desarrollará principalmente del 20 al 24 de octubre, tanto en Alzira como en la Barraca d’Aigües Vives.

Talleres, charlas, actividades al aire libre y sesiones tecnológicas componen un calendario que, según la concejala Amèlia Blanquer, “no es un hecho aislado, sino el punto culminante de un trabajo continuo durante todo el año”. Blanquer ha subrayado la necesidad de romper estereotipos y de valorar a todas las generaciones como parte fundamental de la sociedad.

Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destacado que el modelo de ciudad se está construyendo pensando también en las personas mayores…

La semana arrancará el lunes 20 de octubre con el acto inaugural “Luces y sombras. Desmontando el edadismo” a cargo del doctor en Psicología Gustavo Zaragoza, seguido de una merienda en el Claustro de la Casa de la Cultura.

Durante la semana habrá gimnasia, risoterapia, talleres de ganchillo, actividades en mercados, proyecciones por la igualdad y teatro. También destacan los talleres “Mujeres y copla” en la Barraca d’Aigües Vives y “Experimenta y practica” en Alzira.