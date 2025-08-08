Encuentran el cuerpo sin vida de la persona que se esacapó de la residencia de Guadassuar

Massalavés y Guadassuar viven una jornada de tristeza después de que la Guardia Civil haya localizado sin vida a José Chovares Ridaura, el hombre de 71 años que se escapó el pasado domingo de la residencia de Guadassuar.

El cuerpo ha sido encontrado después de cuatro días de intensa investigación, cerca del polígono industrial El Pla, entre los términos municipales de Guadassuar y Alzira.

Ha sido un helicóptero de la Guardia Civil quien ha localizado el cuerpo a unos 300 metros del polígono.

Durante todo este tiempo se había desplegado un amplio dispositivo de investigación con drones, helicópteros, unidades caninas y patrullas terrestres.

Han participado agentes de la Guardia Civil, policías locales de Massalavés, Guadassuar y otros municipios vecinos.

También se han revisado cámaras de seguridad en zonas próximas para intentar averiguar el paradero.

José, sufría una deficiencia mental, tenía dificultades para hablar y necesitaba medicación.