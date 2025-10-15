La DOP Kaki Ribera del Xúquer arranca su campaña de recogida con una previsión positiva y redobla su apuesta por la promoción internacional

La Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer inicia la campaña de recogida con perspectivas de normalidad tras varias temporadas condicionadas por la climatología y las plagas.

“Tras campañas muy complejas, todo apunta a una vuelta a la normalidad. Prevemos aumentar las toneladas recogidas de los últimos años bajo la marca Persimon®, la marca de la Denominación de Origen que se renovó la pasada campaña tanto visualmente como a nivel comercial y que el consumidor reconoce como sinónimo de calidad y sabor”, señala Cirilo Arnandis, presidente de la DOP Kaki Ribera del Xúquer. “Nuestro compromiso es claro: ofrecer un suministro estable y reforzar el valor de la DOP en el punto de venta.”

Promoción récord y consolidación de la nueva imagen de Persimon®

Durante 2025, la DOP está realizando su mayor esfuerzo promocional hasta la fecha, con una inversión superior a 2,6 millones de euros que incluye tres programas europeos y acciones de marca en España, así como iniciativas en Francia, Canadá y Brasil. “La campaña de 2025 va a ser la de consolidación de la nueva imagen de Persimon® en el punto de venta. Hemos puesto en marcha un plan integral con nuestros clientes y mayoristas para reforzar el reconocimiento de la marca y seguir generando valor añadido, tanto en el mercado nacional como en exportación”, afirma Cirilo Arnandis.

El sistema de certificación de la DOP, acreditado por ENAC, garantiza el cumplimiento de los requisitos de origen y calidad, así como el compromiso social del tejido productor. “Queremos que, cuando el consumidor vea Persimon®, tenga la certeza de que está eligiendo el kaki de la DOP: origen controlado, estándares estrictos y una experiencia de sabor consistente”, subraya Cirilo Arnandis.

Al acto de arranque de campaña han asistido Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana; Mª Angels Ramon-Llin, directora general de agricultura; Angels Boix alcaldesa en funciones de l'Alcúdia y una gran representación del sector agrícola valenciano.

“El kaki es la fruta más saludable del mundo y en la zona de La Ribera tenemos el orgullo de cultivar el 90% de toda la producción que se pone en el mercado. No es solo una fruta: es un símbolo de cómo el campo valenciano ha sabido adaptarse, reinventarse y crear valor añadido, apostando por la calidad, la seguridad alimentaria y la diferenciación” ha señalado Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana.

Además, ha explicado que “el Consell está invirtiendo 39 millones en sanidad vegetal y en el caso del kaki hemos reforzado las acciones específicas contra las principales plagas que amenazan su desarrollo, como el cotonet o la mosca de la fruta”.

Resiliencia del sector y aprendizaje tras la DANA

La DOP reconoce el esfuerzo de los agricultores de las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre del pasado año, que provocó daños en infraestructuras y explotaciones. Aunque su impacto seguirá notándose en algunos productores que han tenido que replantar y recuperar instalaciones, la campaña en su conjunto evoluciona con normalidad gracias a una climatología favorable y al trabajo coordinado del sector.

La DOP Kaki Ribera del Xúquer afronta la campaña con suministro regular y dentro de la normalidad, una propuesta de valor reforzada en el punto de venta y un plan de promoción internacional ambicioso para seguir creciendo en conocimiento y consumo del kaki con denominación de origen, comercializado bajo la marca Persimon®.