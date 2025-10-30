La Diputación aprueba ocho proyectos del Pla Obert por valor de 1,5 millones en la Ribera Alta

El Pla Obert sigue sumando nuevos proyectos en los municipios valencianos. El último decreto validado por el área de Cooperación ha aprobado ocho proyectos del plan cuatrienal de la Diputació de València por valor de 1,5 millones en cinco municipios de la Ribera Alta.

Concretamente, en Benifaió se han aprobado tres proyectos que suman 780.000 euros: la adaptación a la normativa de evacuación y mejora arquitectónica del edificio consistorial (400.000 euros), obras de renovación de la canalización de suministro de agua potable en las calles Regino Mas y Portelles (190.000 euros), y obras de reforma de la zona verde de la SAU 4 (190.000 euros).

En Sumacàrcer, se ha dado el visto bueno a dos proyectos por valor de 583.191 euros: la reforma y peatonalización del paseo del Mercado y la calle Antonio Gil (302.758 euros), y la misma actuación en la plaza de la Era (280.433 euros).

Además, en Rafelguaraf, con una inversión de 108.573 euros, se renovará la red de agua potable y aceras en la pedanía Riu Rau; en Massalavés, por valor de 63.283 euros, se comprará un vehículo para la policía local; y en Sant Joanet se acondicionará un solar destinado a almacén municipal por 59.812 euros.